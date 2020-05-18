Названы регионы, которым угрожают самые сильные паводки

18 мая ученые прогнозисты МЧС России назвали ряд регионов, где, по их мнению, паводковая ситуация будет развиваться в ближайшее время особенно бурно. И это не многолетние лидеры прошлых лет. В лидерах на сегодняшний день находится Республика Коми. Также не исключено, что рекорд поставит вскоре Пермский край.

Краткосрочный еженедельный прогноз опубликовали на своем сайте специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

"Сохраняется вероятность повышения уровней воды в бассейнах рек Кама и Ветлуга Пермского края с высокой вероятностью подтопления территорий и участков дорог. На территории Свердловской области в городских округах Серовский и Гаринский прогнозируется подтопление придомовых территорий и автомобильных дорог от разлива малых рек", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.

Так что cейчас многолетние лидеры - Лена и другие сибирские реки - далеко не на первых ролях. Пока в Сибири возможны подтопления локального характера. Большая вода, по прогнозам, может слегка подтопить дома в Омской области. Возможны подтопления жилых домов и на Дальнем Востоке из-за вскрытия Колымы у города Среднеколымска.

Пока же наибольшие хлопоты спасателям доставляет паводковая обстановка в Республике Коми. Сейчас там в зоне подтопления находятся 269 домовладений. Отселено 40 человек.

Удивил паводок и в Пермском крае. В этом году подъем паводковых вод здесь стал самым сильным за всю историю наблюдений. Подтоплены территории Гайнского, Пермского районов, Чердынского и Соликамского городских округов.

Всего в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более тысячи приусадебных участков, 19 мостов, остаются отрезанными 25 населенных пунктов.