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18.05.2020 17:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода удивляет

Названы регионы, которым угрожают самые сильные паводки
Текст: Тимофей Борисов
18 мая ученые прогнозисты МЧС России назвали ряд регионов, где, по их мнению, паводковая ситуация будет развиваться в ближайшее время особенно бурно. И это не многолетние лидеры прошлых лет. В лидерах на сегодняшний день находится Республика Коми. Также не исключено, что рекорд поставит вскоре Пермский край.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Краткосрочный еженедельный прогноз опубликовали на своем сайте специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

"Сохраняется вероятность повышения уровней воды в бассейнах рек Кама и Ветлуга Пермского края с высокой вероятностью подтопления территорий и участков дорог. На территории Свердловской области в городских округах Серовский и Гаринский прогнозируется подтопление придомовых территорий и автомобильных дорог от разлива малых рек", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Так что cейчас многолетние лидеры - Лена и другие сибирские реки - далеко не на первых ролях. Пока в Сибири возможны подтопления локального характера. Большая вода, по прогнозам, может слегка подтопить дома в Омской области. Возможны подтопления жилых домов и на Дальнем Востоке из-за вскрытия Колымы у города Среднеколымска.

Пока же наибольшие хлопоты спасателям доставляет паводковая обстановка в Республике Коми. Сейчас там в зоне подтопления находятся 269 домовладений. Отселено 40 человек.

Удивил паводок и в Пермском крае. В этом году подъем паводковых вод здесь стал самым сильным за всю историю наблюдений. Подтоплены территории Гайнского, Пермского районов, Чердынского и Соликамского городских округов.

Всего в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более тысячи приусадебных участков, 19 мостов, остаются отрезанными 25 населенных пунктов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Пермский край СЗФО Республика Коми ПФО Пермский край Паводки в России

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