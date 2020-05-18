Названы регионы, которым угрожают самые сильные паводки

Краткосрочный еженедельный прогноз опубликовали на своем сайте специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.
"Сохраняется вероятность повышения уровней воды в бассейнах рек Кама и Ветлуга Пермского края с высокой вероятностью подтопления территорий и участков дорог. На территории Свердловской области в городских округах Серовский и Гаринский прогнозируется подтопление придомовых территорий и автомобильных дорог от разлива малых рек", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.
Так что cейчас многолетние лидеры - Лена и другие сибирские реки - далеко не на первых ролях. Пока в Сибири возможны подтопления локального характера. Большая вода, по прогнозам, может слегка подтопить дома в Омской области. Возможны подтопления жилых домов и на Дальнем Востоке из-за вскрытия Колымы у города Среднеколымска.
Пока же наибольшие хлопоты спасателям доставляет паводковая обстановка в Республике Коми. Сейчас там в зоне подтопления находятся 269 домовладений. Отселено 40 человек.
Удивил паводок и в Пермском крае. В этом году подъем паводковых вод здесь стал самым сильным за всю историю наблюдений. Подтоплены территории Гайнского, Пермского районов, Чердынского и Соликамского городских округов.
Всего в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более тысячи приусадебных участков, 19 мостов, остаются отрезанными 25 населенных пунктов.