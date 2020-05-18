Петербургу пообещали самый холодный май с начала тысячелетия

Май в Петербурге войдет в тройку самых холодных с начала XXI века, в среднем ежедневная температура воздуха в Северной столице оказывается почти на два градуса ниже климатической нормы, об этом сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт обращает внимание, что средняя температура с начала мая в городе не поднималась выше 9 градусов, а климатическая норма составляет 10,9 градуса выше нуля. Прогноз неутешителен - холода в Петербурге продержатся до третьей декады мая, причем в ближайшие четыре дня жителей Северной столицы ждет резкое похолодание.

В частности, температура ночью будет опускаться до 3 градусов выше нуля, а днем воздух станет прогреваться максимум до 9-12 градусов Целься. Это на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Холод, пришедший в Петербург, Леус объясняет активностью циклонов. Так, на минувшей неделе из-за циклона, центр которого находился на Кольском полуострове, Петербург засыпало снегом. Также метеоролог призывает готовиться к тому, что май в Городе на Неве будет особенно дождливыми, количество осадков превысит норму на 10-15 процентов.