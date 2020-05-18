СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области

Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало ряд доследственных проверок информации о том, что некоторые медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получили стимулирующие выплаты не в полном объеме.

- По результатам проверок будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Ход проведения проверок находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в социальных сетях был опубликован расчетный листок одного из сотрудников Мурманской областной станции скорой медицинской помощи за апрель, где в графе доплаты за работу с больными коронавирусом была указана сумма 229 рублей 16 копеек.

- Мы отработали все полученные сигналы по платёжкам. В понедельник, 18 мая, медики дополучат фиксированные федеральные спецвыплаты, - сообщил губернатор мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети. - Также мы расширили перечень медицинских специалистов и персонала, работающего с повышенным риском. Региональную доплату за работу в пандемию также получают работники амбулаторно-поликлинического звена, патологоанатомы, специалисты, проводящие лабораторную диагностику COVID-инфекции, дезинфекторы, уборщицы и водители. Всего больше двух тысяч человек.