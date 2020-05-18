Житель села Шонга в Вологодской области отправился на год в колонию строгого режима после того, как вынес без разрешения из магазина лоток с пирожками и печеньем.

Как ни парадоксально, но вряд ли можно говорить о том, что суд погорячился. Скорее, погорячился молодой человек.

Преступление, за которое осудили 21-летнего сельчанина, было совершено 10 января этого года. Дата говорит сама за себя. Перед тем гражданин (кстати, ранее судимый, что в данном случае принципиально важно) судя по всему долго и хорошо гулял.

Но в период долгих праздников всегда наступает этот неприятный и неподходящий момент, когда заканчиваются деньги и алкоголь. Это проблема.

К чести гражданина, надо сказать, что решить проблему он попытался честным путем: пошел в местный магазин и попросил дать ему пива в долг. Закон этого не запрещает. Впрочем, продавцов никто не обязывает откликаться на такие просьбы. Молодому человеку отказали.

Фраза "ну ты же меня знаешь" иногда в таких ситуациях не работает. Именно потому, что его хорошо знали, ему и не дали. Заведующая магазином рассказала, что молодой человек какое-то время очень шумно ругался с продавцом, а потом взял с прилавка лежащий на подносе пирожок, откусил и бросил в сторону женщины-продавца.

"Видя агрессивное поведение К., зная его характер, заведующая магазином вышла через дверь подсобного помещения на улицу и позвонила участковому", - рассказывают в Вологодском областном суде.

Когда вернулась, визитера уже не было. Продавец ей сказала, что молодой человек ушел с подносом с пирожками через центральный вход. Работницы магазина не стала кричать ему вслед, так как в таком состоянии его не остановить.

Полиция достаточно быстро задержала гражданина и вернула в магазин поднос и пирожки, которые грабитель не успел съесть.

Молодой человек вину признал полностью. Пояснил, что, поскольку получил отказ, вспылил и взял поднос с пирожками с прилавка. Материальный ущерб он возместил.

По закону, если цена украденного меньше 2,5 тысячи рублей, это не уголовное преступление, а правонарушение, за которое наказывают по КоАП. Возьми мужчина пирожки тайно и без скандала, ему бы оформили мелкое хищение. Однако гражданин не украл, а ограбил. Это серьезнее. На грабеж, в котором обвинили молодого человека, минимальные ставки не распространяются.

Поскольку молодой человек взял лоток с пирожками и стал их есть открыто, суд признал это грабежом. В таком случае цена нанесенного ущерба не важна, в любом случае дело будет уголовным

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, так как у гражданина имеются непогашенные судимости по трем предыдущим приговорам.

"Суд отменил условно-досрочное освобождение и назначил ему окончательное наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, частично присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору" - сообщили в Вологодском областном суде.