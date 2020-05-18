Новости

На Дону при получении взятки задержан прокурор Пролетарского района 20:14
В Москве мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим 20:08
В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека 20:04
Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid 20:00
У отца Хабиба Нурмгомедова обнаружено серьезное поражение легких 19:24
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 19:23
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
В Туапсе СК проверит видео с полицейским, применившим силу к задержанному 17:57
Умер легендарный актер Мишель Пикколи 17:53
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары 17:51
РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений 17:45
Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд 17:44
Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
18.05.2020 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нагулял на грабеж

Суд отправил в колонию человека за взятые без разрешения пирожки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Житель села Шонга в Вологодской области отправился на год в колонию строгого режима после того, как вынес без разрешения из магазина лоток с пирожками и печеньем.

Как ни парадоксально, но вряд ли можно говорить о том, что суд погорячился. Скорее, погорячился молодой человек.

Фото: Дарья Алексеева/ТАСС
За оскорбление представителей власти осуждены более 10 тысяч человек

Преступление, за которое осудили 21-летнего сельчанина, было совершено 10 января этого года. Дата говорит сама за себя. Перед тем гражданин (кстати, ранее судимый, что в данном случае принципиально важно) судя по всему долго и хорошо гулял.

Но в период долгих праздников всегда наступает этот неприятный и неподходящий момент, когда заканчиваются деньги и алкоголь. Это проблема.

К чести гражданина, надо сказать, что решить проблему он попытался честным путем: пошел в местный магазин и попросил дать ему пива в долг. Закон этого не запрещает. Впрочем, продавцов никто не обязывает откликаться на такие просьбы. Молодому человеку отказали.

Фраза "ну ты же меня знаешь" иногда в таких ситуациях не работает. Именно потому, что его хорошо знали, ему и не дали. Заведующая магазином рассказала, что молодой человек какое-то время очень шумно ругался с продавцом, а потом взял с прилавка лежащий на подносе пирожок, откусил и бросил в сторону женщины-продавца.

"Видя агрессивное поведение К., зная его характер, заведующая магазином вышла через дверь подсобного помещения на улицу и позвонила участковому", - рассказывают в Вологодском областном суде.

Когда вернулась, визитера уже не было. Продавец ей сказала, что молодой человек ушел с подносом с пирожками через центральный вход. Работницы магазина не стала кричать ему вслед, так как в таком состоянии его не остановить.

Полиция достаточно быстро задержала гражданина и вернула в магазин поднос и пирожки, которые грабитель не успел съесть.

Юрист: Снимающие госимущество через посредников арендаторы вправе просить отсрочки

Молодой человек вину признал полностью. Пояснил, что, поскольку получил отказ, вспылил и взял поднос с пирожками с прилавка. Материальный ущерб он возместил.

По закону, если цена украденного меньше 2,5 тысячи рублей, это не уголовное преступление, а правонарушение, за которое наказывают по КоАП. Возьми мужчина пирожки тайно и без скандала, ему бы оформили мелкое хищение. Однако гражданин не украл, а ограбил. Это серьезнее. На грабеж, в котором обвинили молодого человека, минимальные ставки не распространяются.

Поскольку молодой человек взял лоток с пирожками и стал их есть открыто, суд признал это грабежом. В таком случае цена нанесенного ущерба не важна, в любом случае дело будет уголовным

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, так как у гражданина имеются непогашенные судимости по трем предыдущим приговорам.

"Суд отменил условно-досрочное освобождение и назначил ему окончательное наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, частично присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору" - сообщили в Вологодском областном суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах