В Калининградской области отменили самоизоляцию для всех, кроме пожилых и людей с хроническими болезнями. Но назвать выход из карантина полным пока нельзя. Не говоря уж о Пермском крае, где к снятию ограничений подошли с большой осторожностью.

Но есть то, что объединяет регионы. Это интернет-проекты. Они помогают людям легче проходить самоизоляцию.

Запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные, продлен в Калининградской области до 31 мая. Но это не значит, что в регионе заглохла культурная и спортивная жизнь.

В Калининградском государственном техуниверситете ежегодный спортивный праздник "День спорта" приурочили к 75-летию Победы. И прошел он в онлайн-формате. Любой мог выполнить 75 упражнений на свой выбор и опубликовать видео в соцсетях. В итоге акция охватила всю страну: от Дальнего Востока до Москвы.

Пользуются популярностью органные концерты Кафедрального собора, которые транслируют на YouTube в прямом эфире. Их тоже смотрят любители музыки по всему миру. Комментарии с благодарностью музыкантам приходят из Польши, Израиля, других стран. Некоторые онлайн-зрители обещают после карантина приехать в Калининград, чтобы услышать игру музыкантов "вживую".

Калининградская областная научная библиотека, пополнив запасы электронных книг более 500 изданиями, приобрела новых удаленных читателей. Наибольшей популярностью на удаленке пользуются бестселлеры Джен Синсеро. Среди наших авторов лидирует Гузель Яхина.

А к "Ночи музеев" в Перми подготовили интернет-программы практически все музеи. Помимо этого в краевом центре создано несколько уличных выставок на различные темы. Их можно осматривать индивидуально или группой, но соблюдая социальную дистанцию.

В Пермском крае пока не дали "вольную" магазинам с промтоварами, но зато провели онлайн-ярмарку по продаже жилья. Всего на ней было выставлено около трех тысяч квартир. Участники могли дистанционно сравнить технические характеристики домов, планировочные решения, варианты отделки и цены. И задать вопросы экспертам по недвижимости или проконсультироваться с банком по ипотеке.