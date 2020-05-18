В Калининградской области отпраздновали День Балтийского флота

В Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 317-й годовщине со дня основания Балтийского флота. На боевых кораблях и подводных лодках подняли Государственный Флаг РФ и флаги расцвечивания, а на верхних палубах кораблей состоялись торжественные построения экипажей.

В соединениях и воинских частях празднование тоже началось с торжественного построения, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту. На главной базе Балтфлота в Балтийске торжественно возложили цветы к памятнику Петру I. Именно под командованием первого российского императора русские моряки одержали 18 мая 1703 года первую победу в морском сражении, захватив два шведских парусных корабля. Эта дата считается Днем рождения Балтийского флота.

Праздничные мероприятия в Калининградской области продолжатся в течение дня. Военнослужащие соединений и воинских частей примут участие в тематических занятиях, чтениях и лекциях, посвященных истории и современности флота. Личный состав кораблей и судов в свободное от вахт время посмотрит художественные и документально-публицистические фильмы, в том числе картины о боевых традициях Балтфлота.