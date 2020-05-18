В Калининградской области отпраздновали День Балтийского флота

Новости

Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии 16:15
Чиновники объяснили, почему новосибирские врачи обмотаны пакетами 16:14
Skoda прекратила поставки новой Octavia 16:13
Главконтроль Москвы разберется со штрафом, выписанным лежачему инвалиду 16:11
Владимир Путин проведет 19 мая совещание по доплатам медикам 16:09
Во Франции обнаружен "пирог" 2000-летней давности 16:05
Китайский клон УАЗ-469 добрался до дилеров 16:01
Ученые: Переболевшим атипичной пневмонией не страшен COVID-19 15:57
Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине мая 15:55
В Беларуси проходят учения ракетных войск 15:55
На Ставрополье посевы спасут от засухи дождем за 40 млн рублей 15:55
В Сочи суд арестовал сбежавшего из обсерватора мужчину 15:53
Степан Солженицын возглавит крупнейшую российскую угольную компанию 15:50
Секретную модель АвтоВАЗа случайно заметили на видео 15:50
Видео: в Ярославле медведь напал на прохожего 15:48
"Красная жрица" усомнилась в необходимости эротики в "Игре престолов" 15:40
Топ-менеджеры ПО "Маяк" изолированы из-за COVID-19 15:37
В Индии срочно эвакуируют тысячи человек из-за суперциклона 15:34
Кинотеатры и спортзалы откроются после всех трех этапов снятия ограничений 15:33
В Ижевске родители подделали прописку, чтобы устроить ребенка в школу 15:31
Видео: режиссер "Джона Уика" рассказал о новом сериале "Континенталь" 15:25
Попова: Почти 60% людей с коронавирусом в Дагестане - тяжелые больные 15:24
В Москве стартовал прием заявок на онлайн-лагерь "КиберЛето-2020" 15:24
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения 15:21
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининградской области отпраздновали День Балтийского флота

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

В Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 317-й годовщине со дня основания Балтийского флота. На боевых кораблях и подводных лодках подняли Государственный Флаг РФ и флаги расцвечивания, а на верхних палубах кораблей состоялись торжественные построения экипажей.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Ансамбль песни и пляски Балтфлота поздравил ветерана с Днем Победы

В соединениях и воинских частях празднование тоже началось с торжественного построения, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту. На главной базе Балтфлота в Балтийске торжественно возложили цветы к памятнику Петру I. Именно под командованием первого российского императора русские моряки одержали 18 мая 1703 года первую победу в морском сражении, захватив два шведских парусных корабля. Эта дата считается Днем рождения Балтийского флота.

Праздничные мероприятия в Калининградской области продолжатся в течение дня. Военнослужащие соединений и воинских частей примут участие в тематических занятиях, чтениях и лекциях, посвященных истории и современности флота. Личный состав кораблей и судов в свободное от вахт время посмотрит художественные и документально-публицистические фильмы, в том числе картины о боевых традициях Балтфлота.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве