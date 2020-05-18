В Ленобласти неизвестные подожгли уникальный купеческий дом XIX века

Следственный комитет по Ленинградской области начал расследование обстоятельств пожара в доме купца Шабаршина в Новой Ладоге. Это здание является памятником исторического наследия и у следователей есть серьезные основания полагать, что дом подожгли.

Как сообщает СК по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье 243, которая предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.

В ведомстве отмечают, что поджог был совершен в ночь с 16 на 17 мая. В результате здание сгорело и не подлежит восстановлению. Также следователи выяснили, что ранее в Новой Ладоге при странных обстоятельствах сгорели еще четыре памятника. Тогда полиция тоже находила следы поджогов, возбуждались уголовные дела, но виновные так и не были найдены.

Сейчас материалы всех этих дел изъяты, следователи сопоставляют детали и ищут зацепки, которые помогли бы выйти им на след поджигателей.

Возникли вопросы и к чиновникам на местах. Новая Ладога - это один из самых перспективных с точки зрения внутреннего туризма населенных пунктов Ленинградской области. Здесь сохранилось большое количество купеческих зданий XIX века, не изменилась планировка улиц. Некоторое время назад была создана концепция по превращению Новой Ладоги в полноценный туристский центр с большими работами по реставрации исторических объектов.