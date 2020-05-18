В Петербурге Музей Суворова отметит 220 лет со дня его памяти

Государственный мемориальный музей Александра Суворова 18 мая традиционно отмечает день памяти генералиссимуса. В этом году - дата особая: Александр Васильевич Суворов ушел из жизни ровно 220 лет назад, 18 мая 1800 года.

- К сожалению, сегодняшние условия не позволяют музею проведение массовой траурной церемонии, но отменять традиции, сложившиеся за многие годы, в Суворовском музее не намерены, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе музея.

Возложение цветов к надгробной плите с легендарной надписью "Здесь лежит Суворов" в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры уже давно стало торжественной акцией. А в прошлом году был впервые проведен и другой впечатляющий церемониал, также задуманный как традиционный: под музыку духового оркестра Михайловской военной артиллерийской академии на флагштоках в музейном саду подняли российский триколор, флаг Санкт-Петербурга и полотнище с логотипом музея. Честь поднятия флагов была предоставлена воспитанникам Санкт-Петербургских суворовских военных училищ и Первого кадетского.

В этом году отдавать дань памяти великого русского полководца придется в камерном формате. Суворовцы и оркестр у стен музея не появятся. Но корзину с цветами торжественно установят у конной статуи Суворова. Из музейного сада небольшая группа сотрудников во главе с директором отправятся в Александро-Невскую лавру, чтобы возложить цветы и к суворовской могиле, не нарушая при этом санитарных норм.