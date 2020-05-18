В Петербурге Музей Суворова отметит 220 лет со дня его памяти

Новости

Миронов предложил Путину выплатить по 10 тыс. рублей всем несовершеннолетним 13:13
В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом 13:10
Названы самые угоняемые автомобили в период самоизоляции 13:09
Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд 13:07
В Сочи с 1 июня откроются пляжи 65 санаториев 13:07
В Татарстане предложили признать СМИ пострадавшей от пандемии отраслью 13:05
Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей 13:03
В Мурманске умер шестой пациент с COVID-19 13:01
Уральца с туберкулезом госпитализировали через суд 12:51
Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город 12:50
В Калининградской области скончались три пожилые женщины с COVID-19 12:49
В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым 12:49
Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва 12:44
В Москве приостановили финансирование программы благоустройства 12:43
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции 12:36
На Кубани охотника осудили за убийство косули 12:34
Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва 12:32
Volkswagen предложил российским рабочим уволиться за деньги 12:31
Житель Туапсе убил родного брата за оскорбление своей дочери 12:26
Белорусский Красный Крест собрал 150 тысяч евро на борьбу с COVID-19 12:18
Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России 12:18
В Башкирии подросток избил мужчину, требовавшего тишины 12:16
В Ленобласти неизвестные подожгли уникальный купеческий дом XIX века 12:15
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина 12:15
В Чебоксарах пациентка с коронавирусом сбежала из больницы 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 12:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге Музей Суворова отметит 220 лет со дня его памяти

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Государственный мемориальный музей Александра Суворова 18 мая традиционно отмечает день памяти генералиссимуса. В этом году - дата особая: Александр Васильевич Суворов ушел из жизни ровно 220 лет назад, 18 мая 1800 года.
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

- К сожалению, сегодняшние условия не позволяют музею проведение массовой траурной церемонии, но отменять традиции, сложившиеся за многие годы, в Суворовском музее не намерены, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе музея.

Фото: Владимир Цой/vk.com
В Выборгском замке обнаружены средневековые изразцы

Возложение цветов к надгробной плите с легендарной надписью "Здесь лежит Суворов" в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры уже давно стало торжественной акцией. А в прошлом году был впервые проведен и другой впечатляющий церемониал, также задуманный как традиционный: под музыку духового оркестра Михайловской военной артиллерийской академии на флагштоках в музейном саду подняли российский триколор, флаг Санкт-Петербурга и полотнище с логотипом музея. Честь поднятия флагов была предоставлена воспитанникам Санкт-Петербургских суворовских военных училищ и Первого кадетского.

В этом году отдавать дань памяти великого русского полководца придется в камерном формате. Суворовцы и оркестр у стен музея не появятся. Но корзину с цветами торжественно установят у конной статуи Суворова. Из музейного сада небольшая группа сотрудников во главе с директором отправятся в Александро-Невскую лавру, чтобы возложить цветы и к суворовской могиле, не нарушая при этом санитарных норм.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Сроки "Прямой линии" пока не определены
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Forbes назвал недооцененные туристами города России
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века