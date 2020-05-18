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18.05.2020 14:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге появились новые граффити с атрибутами 90-х

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Фото: пресс-служба ООО "ТНТ-Санкт-Петербург" Фото: пресс-служба ООО "ТНТ-Санкт-Петербург"
Фото: пресс-служба ООО "ТНТ-Санкт-Петербург"

18 мая на ТНТ стартует новый сериал о жизни в 90-х: "Мир! Дружба! Жвачка!". В поддержку выхода фильма известная петербургская граффити-команда HoodGraff разрисовала яркими красками стены в центре города. Художники изобразили тамагочи, Полароид и кассету VHS - самые желанные предметы эпохи - и надпись "МИР ДРУЖБА ЖВАЧКА".

Пресс-служба канала сообщает:

- Вселенная сериала нашпигована символами 90-х и пропитана атмосферой того времени. Граффити напоминают о былых временах: глядя на свежий стрит-арт, погружаешься в атмосферу 90-х и с ностальгией вспоминаешь о девайсах минувшего поколения.

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- Мы вспомнили свои 90-е и то, что было нашими мечтами на тот момент: очень хотелось иметь тамагочи, делать фотографии на Полароид и смотреть новые боевики на кассете. Три негласных символа тех лет плюс яркий фон - это способ разнообразить серость, которая преследует Петербург, - говорит руководитель HoodGraff studio Артем Бурж. - Я только недавно стал испытывать чувства ностальгии по 90-м, и тут на горизонте появился фильм "Мир! Дружба! Жвачка!"

Команда HoodGraff известна в Петербурге своими черно-белыми портретами, в числе которых Виктор Цой, Павел Дуров, Станислав Черчесов, Сергей Бодров.

Граффити "Мир Дружба Жвачка" находятся по адресам: Некрасова, 58, Греческий сквер и Садик дружбы. Рассмотреть их поближе можно будет, когда режим самоизоляции в городе ослабнет.

Фото: пресс-служба ООО "ТНТ-Санкт-Петербург"
Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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