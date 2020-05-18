В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым

Граффити с портретом Сергея Бодрова в центре Петербурга подверглось нападению вандалов. Неизвестные облили изображение краской, сообщает ТАСС.

Художники, которые создали этот портрет, пока воссоздавать его не готовы. Как пояснил граффист Артем Буржа, сейчас авторы рисунка заняты в других проектах. Но потом, когда возникнет свободное время, они намерены привести граффити в порядок.

Потрет Сергея Бодрова на трансформаторной будке недалеко от Александро-Невской лавры является одной из главных неформальных достопримечательностей Петербурга. Тысячи туристов и поклонников фильмов "Брат" и "Брат-2" специально ехали в эту часть города, чтобы сделать селфи на фоне граффити или просто его увидеть.

Стоит отметить, что Бурж и его соратники сделали целую серию портретов известных личностей на трансформаторных будках. Эти портреты вызывают сложную реакцию в городе. Многим творчество художников нравится, безликие трансформаторные будки силами художников превращаются в площадки для достопримечательностей.

Но с другой стороны, в Петербурге достаточно жесткое законодательство относительно размещения таких объектов. Все рисунки на трансформаторных подстанциях нарисованы без согласования предварительно проекта и в принципе, их можно закрасить силами управляющих компаний. Некоторые работы Буржа закрашивали. Но убрать портрет Бодрова никто не решился. Он был нанесен в 2014 году, осенью прошлого года художники его перерисовали, сделали более детальным. И если на первоначальном рисунке Бодров был изображен со своей знаменитой цитатой: "В чем сила, брат?". То теперь актер просто смотрит в небо.