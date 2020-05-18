Аксенов назвал порчей бумаги украинскую "стратегию деоккупации" Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал разработанную министерством иностранных дел Украины очередную "стратегию деоккупации Крыма", которая почти в точности напоминает многочисленные документы порошенковской поры.

- Мы уже больше шести лет слышим подобные заявления от представителей украинской власти, - написал Аксенов в Facebook. - Персоналии меняются, риторика - нет, все как под копирку. В Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей, интересы которых ничего не значат. Именно такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала нашего полуострова, а потом Донбасса.

Аксенов отменил, что любые планы "деоккупации", генерированные в головах украинских "стратегов", останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги как минимум по трем причинам. Первая - это отсутствие "оккупации", вторая - категорическое нежелание крымчан связывать свое будущее с Украиной, и третья - мощь российских вооруженных сил.

- Надеюсь, что на самом деле в МИД соседней страны все это понимают. Если нет - тем хуже для них и для Украины, - резюмировал Аксенов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке так называемой стратегии "деоккупации" Крыма. В ее основе, как выразился чиновник - "игра вдолгую", включающая в себя постоянный контроль за сохранением санкционного давления на РФ и готовность госструктур незалежной принять Крым обратно в нужный момент.