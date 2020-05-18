Новости

Миронов предложил Путину выплатить по 10 тыс. рублей всем несовершеннолетним 13:13
В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом 13:10
Названы самые угоняемые автомобили в период самоизоляции 13:09
Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд 13:07
В Сочи с 1 июня откроются пляжи 65 санаториев 13:07
В Татарстане предложили признать СМИ пострадавшей от пандемии отраслью 13:05
Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей 13:03
В Мурманске умер шестой пациент с COVID-19 13:01
Уральца с туберкулезом госпитализировали через суд 12:51
Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город 12:50
В Калининградской области скончались три пожилые женщины с COVID-19 12:49
В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым 12:49
Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва 12:44
В Москве приостановили финансирование программы благоустройства 12:43
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции 12:36
На Кубани охотника осудили за убийство косули 12:34
Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва 12:32
Volkswagen предложил российским рабочим уволиться за деньги 12:31
Житель Туапсе убил родного брата за оскорбление своей дочери 12:26
Белорусский Красный Крест собрал 150 тысяч евро на борьбу с COVID-19 12:18
Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России 12:18
В Башкирии подросток избил мужчину, требовавшего тишины 12:16
В Ленобласти неизвестные подожгли уникальный купеческий дом XIX века 12:15
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина 12:15
В Чебоксарах пациентка с коронавирусом сбежала из больницы 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев остался недоволен работой блокпостов на въездах в город, через которые беспрепятственно проезжают люди, вернувшиеся из других регионов.

В Севастополе режим самоизоляции с 18 мая отменили с оговорками

- На блокпостах усилить работу на этой неделе максимально, - поручил Развожаев сегодня на аппаратном совещании в правительстве города. - То, что происходит, - недопустимо. Блокпосты сейчас - самый главный способ не допустить завозную инфекцию. Они могут нам позволить постепенно возвращаться к обычной жизни. Но если мы эту работу будем делать так, как ее стали делать в последнее время, то никакого смысла в принятых мерах не будет.

Он привел в пример местного жителя, у которого подтвердился COVID-19. Оказалось, что на прошлой неделе он прилетел из Москвы в Симферополь и приехал в Севастополь на машине отца, преодолев блокпосты.

- В соцсетях много пишут, что у нас такие случаи не единичны, - рассказал Развожаев. - Люди приезжают в Севастополь и прямо с наслаждением выкладывают в соцсети, как они преодолели посты. Мы рады за них, но когда они устроят тут пандемию, будут отвечать уголовно - все их "зарисовки" мы собираем в папочку.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму число умерших с коронавирусом достигло девяти

Глава города сообщил, что вопрос усиления работы на блокпостах обсудят сегодня на совещании с силовиками. Развожаев предложил направить туда больше людей для проверки всех въезжающих в город. Он также распорядился усилить медицинские проверки на блокпостах и со следующей недели запустить экспресс-тестирование на коронавирус.

- Все должно быть быстро и эффективно, медицинский блок должен работать полноценно, - сказал Развожаев. - Это не закрытие города, а особый режим въезда и выезда, который должен работать как часы.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Сроки "Прямой линии" пока не определены
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Forbes назвал недооцененные туристами города России
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве