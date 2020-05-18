Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев остался недоволен работой блокпостов на въездах в город, через которые беспрепятственно проезжают люди, вернувшиеся из других регионов.

- На блокпостах усилить работу на этой неделе максимально, - поручил Развожаев сегодня на аппаратном совещании в правительстве города. - То, что происходит, - недопустимо. Блокпосты сейчас - самый главный способ не допустить завозную инфекцию. Они могут нам позволить постепенно возвращаться к обычной жизни. Но если мы эту работу будем делать так, как ее стали делать в последнее время, то никакого смысла в принятых мерах не будет.

Он привел в пример местного жителя, у которого подтвердился COVID-19. Оказалось, что на прошлой неделе он прилетел из Москвы в Симферополь и приехал в Севастополь на машине отца, преодолев блокпосты.

- В соцсетях много пишут, что у нас такие случаи не единичны, - рассказал Развожаев. - Люди приезжают в Севастополь и прямо с наслаждением выкладывают в соцсети, как они преодолели посты. Мы рады за них, но когда они устроят тут пандемию, будут отвечать уголовно - все их "зарисовки" мы собираем в папочку.

Глава города сообщил, что вопрос усиления работы на блокпостах обсудят сегодня на совещании с силовиками. Развожаев предложил направить туда больше людей для проверки всех въезжающих в город. Он также распорядился усилить медицинские проверки на блокпостах и со следующей недели запустить экспресс-тестирование на коронавирус.

- Все должно быть быстро и эффективно, медицинский блок должен работать полноценно, - сказал Развожаев. - Это не закрытие города, а особый режим въезда и выезда, который должен работать как часы.