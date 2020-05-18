Крымский диетолог посоветовала не покупать слишком яркие фрукты

Чтобы обезопасить себя от употребления в пищу ранних фруктов и овощей с нитратами, надо избегать покупки плодов со слишком насыщенной и неестественной окраской. А лучше всего приобрести нитратометр. Об этом заявила врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

По ее словам, весенние овощи могут быть очень опасными для здоровья. Интенсивнее всего вредные вещества втягивают в себя из грунта петрушка, укроп, лук, различные виды салатов, редис, огурцы, томаты, капуста.

- Каждый год все чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами, - цитирует Ирину Сухареву пресс-служба КФУ. - Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но все же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты.

Первое, на что надо обратить внимание покупателям - это слишком ранее появление на прилавке овощей и фруктов, время созревания которых в открытом грунте еще не наступило.

- До наступления "официального" сезона такой продукции постарайтесь свести их употребление к минимуму, - посоветовала Ирина Сухарева. - Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна. Яркий цвет, чересчур "правильная" форма также должны насторожить вас. Надежный способ обезопасить свою семью - приобрести карманный нитратомер и выработать полезную привычку тестировать овощи и фрукты перед покупкой.

При этом следует помнить, что наиболее низкая концентрация нитратов (80-100 миллиграммов на килограмм продукта) содержится в томатах и баклажанах, репчатом луке и картофеле, перце и зеленом горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод. Продукты со средней концентрацией нитратов (300-600 миллиграммов на килограмм) - это репа и редька, огурцы и морковь, кабачки, цветная и белокочанная капуста. Высокая концентрация (до 5 000 миллиграммов солей азота на килограмм) - в свекле и сельдерее, редисе и брокколи, укропе и шпинате, зеленом луке и салате, арбузах и дынях. Поэтому тестировать эту продукцию надо в первую очередь.

- Систематическое употребление продуктов с нитратами и пестицидами приводит к аллергии, нарушениям в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, - рассказала Ирина Сухарева. - Особенно чувствительны к наличию нитратов в овощах и фруктах люди, страдающие пищевой аллергией, бронхиальной астмой, гепатитом, камнями в желчном пузыре. Также гиперчувствительны к химии дошкольники: по данным ВОЗ, в ближайшее время каждый третий-четвертый ребенок будет аллергиком.

Первые признаки после употребления овощей и фруктов с нитратами могут появиться через два часа после их приема в пищу. При тошноте, рвоте, боли в животе, спазмах, головокружении, слабости, высокой температуре следует пить как можно больше воды и начать прием сорбентов.

- Ни в коем случае не принимайте обезболивающие и противодиарейные средства: они маскируют истинное состояние организма и препятствуют выведению токсинов, - обратила внимание Ирина Сухарева. - В случае появления угрожающих симптомов: непрекращающаяся рвота, сильная диарея, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, помутнение сознания, судороги, а также при отравлении у детей и беременных женщин необходимо немедленно обратиться к врачу.