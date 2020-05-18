На Дону при получении взятки задержан прокурор района

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего прокурора Пролетарского района. Спецоперация прошла на рабочем месте подполковника юстиции. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, сотрудник надзорного ведомства требовал 1,1 миллиона рублей у предпринимателя, чтобы не возбуждать уголовное дело за экономические правонарушения.

В отношении прокурора Пролетарского района Ростовской области проводится проверка. Подполковника подозревают в получении взятки.

Назначена процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.