На Кубани суд оштрафовал охотника за убийство косули

На Кубани Горячеключевской городской суд признал виновным местного жителя в незаконной охоте на косулю и постановил оштрафовать его на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Установлено, что 36-летний мужчина, являясь членом общества охотников и рыболовов, в сентябре 2019 года, заведомо зная, что в этот период охота на диких копытных животных запрещена, при помощи тепловизионного оборудования выследил самку косули и, произведя прицельный выстрел из принадлежащего ему карабина "Тигр", застрелил животное", - сообщили в судебном ведомстве.

В краевом суде также добавили, что мужчина "погрузил тушу животного в багажник своего автомобиля" и повез домой. Но по пути его остановили сотрудники ДПС, которые и обнаружили убитую косулю. "В результате противоправных действий мужчины охотничьим ресурсам министерства природных ресурсов Краснодарского края был причинен ущерб в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Несмотря на то что мужчина возместил ущерб, суд признал его виновным в преступлении по статье "Незаконная охота" и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства, а также лишил права заниматься охотой на два года.