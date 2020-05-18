У троих сотрудников астраханского кабмина диагностировали COVID-19

В здании правительства Астраханской области проведена полная дезинфекция и введены дополнительные меры изоляции после выявления коронавируса у троих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Первый положительный результат на COVID был получен у специалиста IT-отдела, который находился на больничном с признаками ОРВИ. Затем проведено массовое тестирование всех работников регионального кабмина и обнаружено еще два случая.

Как сообщил "РГ" представитель регионального оперативного штаба Павел Паутов, среди заболевших- сотрудница отдела по борьбе с коррупцией и работник областного минфина. У обоих заразившихся заболевание проходит бессимптомно, специалисты отправлены на самоизоляцию.

- У губернатора контактов с заразившимися не было, - сообщил Павел Паутов.

IT-отдел, подразделение борьбе с коррупцией и отдел минфина, где работал один из заболевших, переведены на удаленную работу.

- Отправить весь минфин на самоизоляцию мы не можем: на них - выплаты медикам, перечисления на покупку лекарств и так далее, - сказал Павел Паутов. - Поэтому применены очень жесткие меры изоляции на рабочем месте: отдельный вход в министерство с постом охраны и передача документации через переносной ящик с санобработкой.

По данным минздрава области, на 18 мая в регионе зарегистрировано 1099 случаев COVID-19, за сутки прирост составил 34 человека. 426 человек выздоровели, 7 - умерли.