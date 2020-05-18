В Краснодаре водитель при погоне с полицией влетел в Вечный огонь

В столице Кубани в понедельник около трех часов ночи 20-летний парень попытался скрыться от полиции на личном автомобиле и влетел на большой скорости в мемориал Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как рассказали в ведомстве, это произошло на центральной улице Октябрьской. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль для проверки документов. Однако водитель проигнорировал требование и попробовал скрыться. На улице Северной молодой человек не справился с управлением и въехал в памятное сооружение.

- На правонарушителя были составлены сразу три административных протокола: "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - комментирует начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Максимальное наказание для молодого человека - штраф в размере более 30 тысяч рублей и арест сроком до 15 суток.

Кстати

Это уже не первое ДТП на территории мемориального комплекса в центре Краснодара. В октябре 2017 года иномарка смяла ограждение напротив Вечного огня после столкновения со встречным автомобилем. Еще ранее, в 2008 году, автомобиль влетел на территорию Всесвятского кладбища, врезавшись в Вечный огонь. Машина полностью сгорела. Из-за аварии были разбиты несколько мемориальных плит, уничтожена часть надгробий и повреждена чаша Вечного огня. Виновника ДТП суд приговорил к девяти месяцам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.