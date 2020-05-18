В Крыму бесплатный проезд для медиков и соцработников продлен до конца года

В Республике Крым медики, социальные работники и сотрудники Роспотребнадзора будут бесплатно ездить в городском и пригородном общественном транспорте до конца 2020 года.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

- Транспортникам перевозку этой категории компенсировать. Государственный совет РК поддержит эти меры, - сказал Аксенов.

С 18 мая Указом главы Крыма Сергея Аксенова отменен режим строгой самоизоляции, число рейсов городских маршрутов увеличено, возобновил работу и междугородний транспорт. Но для льготников по-прежнему до 31 мая отменен бесплатный проезд в общественном (троллейбусах, трамваях, маршрутках) и железнодорожном транспорте.

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