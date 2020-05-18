В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.

"К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остается в области напряженной, коэффициент распространения заболеваемости - 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений", - написал в Instagram губернатор Василий Голубев.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в регионе увеличилось на 87 и достигло 2514 человек. В общей сложности COVID-19 зарегистрирован в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района.

Подробности о том, какие ограничения будут введены из-за коронавируса, не сообщаются.

Напомним, что с 12 мая в Ростове-на-Дону общественный транспорт перешел на обычный режим работы. 15 мая открылись постоянные ярмарки продовольственных товаров, МФЦ и Центры занятости населения. Возобновилось оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

С 18 мая ожидалось открытие магазинов с непродовольственными товарами, автосалонов и предприятий по оказанию бытовых услуг, в том числе парикмахерских. Жители Ростовской области обязаны по-прежнему носить маски и перчатки в общественных местах и не покидать дома без особой необходимости.