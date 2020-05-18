В Сочи суд арестовал сбежавшего из обсерватора мужчину

В Адлерском районном суде Сочи мужчину, нарушившего режим обсервации и оказавшему сопротивление сотрудникам Росгвардии, арестовали на трое суток и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В отношение нарушителя завели дело об административном по части 2 статьи 6.3 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Установлено, что 18 мая 2020 года мужчина 1992 года рождения нарушил режим обсервации, покинул место временного проживания и отказался вернуться в обсерватор вопреки требованиям сотрудников Росгвардии.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, нарушителя - 27-летнего уроженца Иркутской области - после прибытия в Сочи направили на обязательный 14-дневный карантин в обсерватор. Сейчас он находится в местном отделении полиции.