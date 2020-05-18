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18.05.2020 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе СК проверит видео с полицейским, применившим силу к задержанному

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсе СК организовал проверку по факту применения физической силы сотрудниками полиции в отношении мужчины. Инцидент произошел накануне в селе Горском Туапсинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они дадут юридическую оценку действиям мужчины, который мог также применить насилие в отношении представителей власти.

Как заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России, сотрудники полиции прибыли по сообщению о конфликте между мужчинами и задержали ранее судимого по статье 158 УК РФ (кража) местного жителя, который оказал сопротивление.

По данному факту сотрудники МВД собрали материал по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), который направят в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Также в отношении мужчины составили административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

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