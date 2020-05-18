На Южном Урале скончались еще пять пациентов с COVID-19

За выходные в Челябинской области умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". В трех случаях причиной смерти стала вызванная вирусом пневмония, в остальных COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больных.

Об этом сообщили в понедельник в региональном минздраве.

- От ковидной пневмонии в выходные скончались три пациента. Это мужчины 48, 73 и 79 лет, - пояснили в минздраве. - В двух случаях COVID-19 стал сопутствующим заболеванием: он осложнил состояние 79-летней пациентки с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и отеком легких, а также 71-летнего пациента с хронической обструктивной болезнью легких.

Всего за выходные выявлено почти 300 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 1804. Из них выздоровели и выписались из больниц 593.

Число жертв пандемии на Южном Урале достигло 21.