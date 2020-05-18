Названы самые социально благополучные регионы России

Лидером в рейтинге социального благополучия, по данным Фонда развития гражданского общества, стал Ямал. Топ-20 регионов фонд составил по экономическим показателям за первый квартал и опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперты определяли самые благополучные области и автономии с помощью соотношения средней зарплаты за март к стоимости потребительской корзины на начало апреля.

Так, на Ямале традиционно оказались самая высокая оплата труда по всей стране - 101 тысяча рублей, а стоимость набора товаров первой необходимости - 19,5 тысячи.

Самое сбалансированное соотношение зарплаты и потребительской корзины - в Чукотском автономном округе (112 тысяч рублей на 27 800), который занял третью строчку рейтинга, обогнав столицу страны.

В первую десятку вошли Сахалин, Москва, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия и Югра (у региона - седьмое место: средняя зарплата здесь составляет 72 тысячи рублей, а потребительская корзина около 19,5 тысяч). Тюменская область занимает одиннадцатую строчку (49 и 15 тысяч рублей, соответственно).

Замыкает рейтинг социального благополучия Ленинградская область.