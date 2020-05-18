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18.05.2020 14:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Очаг коронавируса выявлен в детской больнице Нижневартовска

Текст: Татьяна Воробьева

В управлении Роспотребнадзора Югры назвали наиболее активные очаги коронавирусной инфекции в регионе - это Когалымская городская больница, Нижневартовская окружная детская больница и нефтегазовая компания.

Известно, что в детской больнице Нижневартовска - три случая заболевания. "Очаг новый - мы с ним разбираемся", - сказал на брифинге начальник управления организации медицинской помощи депздрава Югры Максим Малхасьян.

Фото: iStock
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Насчет горбольницы в Когалыме он уточнил: принято решение приостановить здесь плановую госпитализацию (пациентов увозят в клиники Сургута и Лангепаса - в зависимости от тяжести состояния). Что касается экстренной госпитализации, то она сохраняется, но с соблюдением всех строгих мер защиты от COVID-19. В частности, в больнице провели дезинфекцию.

Всего за минувшие сутки в Югре выявлено 86 случаев COVID-19 в 14 муниципальных образованиях (больше всего в Сургутском районе - 36 человек). Итого с начала распространения болезни в автономном округе зафиксировано 1252 случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего пациентов в возрастной группе 30-49 лет.

Как уточнила на брифинге замруководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, довольно высокая заболеваемости последних дней связана с семейным распространением и заносом на производственные площадки (и выносом с них).

"386 пациентов с подтвержденным коронавирусом на сегодня выписано - данный показатель не увеличивается так, как нам бы хотелось, но, все же, он растет, - сообщил представитель департамента здравоохранения. - 317 человек остаются в изоляции на дому под наблюдением врачей - у них заболевание протекает либо бессимптомно, либо с симптомами легкой степени тяжести".

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