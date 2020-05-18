Как "удаленка" сказалась на отношениях уральцев с начальством

Отношения с начальством у уральцев почти не изменились. На удаленной работе лишь четыре процента сотрудников отметили, что рабочая атмосфера улучшилась, а 16 процентов из них думает, что она, наоборот, стала хуже, рассказали "РГ" в пресс-службе HeadHunter. В то же время 72 процента жителей уверены, что никаких проблем не было.

По данным опроса, только 52 процента свердловчан перешли на "удаленку" - занятые в сфере науки и образования, искусства, информационных технологий и маркетинга.

Другая половина продолжила работать в штатном режиме, хотя выполнять свои задачи дистанционно не может лишь 31 процент населения области.

Как отмечает руководитель агентства на Урале Анна Осипова, людей стали реже хвалить - на это пожаловались 17 процентов опрошенных. Внимание со стороны начальства заметило 10 процентов сотрудников, остальные сказали, что их рабочие отношения остались прежними. При этом напряжение на местах возросло в наиболее востребованных сейчас отраслях - среди юристов, маркетологов, PR и HR-специалистов, топ-менеджмента.

В результате исследования оказалось, что меньше конфликтовать с руководителем предприятия начало девять процентов респондентов, а больше - 13 процентов. Однако большинство работников заявило, что таких ситуаций не было (51 процент) либо ничего не изменилось (21 процент).