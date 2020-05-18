Почта России доставила уральцу "живую посылку" с пчелами

Курьерская служба Почты России доставила первую в этом году "живую посылку" с пчелами. Ее получил житель города Артемовский от пчеловодческой фирмы из Кургана.

Традиционно оптимальным сезоном для покупки пчел считается конец весны или начало осени.

Посылка выглядит так: на самой коробке - наклейка с пчелой, как предупреждение о ценном грузе внутри, и отметка "Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством". Внутри упаковки между двумя картонными листами закреплено несколько небольших специальных контейнеров. "В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в контейнеры закладывается специальное питание для насекомых", - рассказали в пресс-службе УФПС Свердловской области.

Вес посылки всего около 400 граммов. Из Кургана в Артемовский она шла пять дней и вручили пчел лично адресату, у него дома.

"В посылке были пчелы трех пород: Бакфаст, Карника и Карпатка. По оценкам экспертов, они самые миролюбивые и работоспособные, и потому пользуются спросом у пчеловодов-любителей", - рассказали представители почты.