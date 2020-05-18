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18.05.2020 09:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психолог из Кургана рассказал, как снять стресс за пять минут

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Во время самоизоляции психолог Управления Росгвардии по Курганской области Руслан Шехватов показал онлайн несколько простых упражнений, которые помогают расслабиться, снять напряжение, усталость и одновременно настраивают на работу и творчество.

Метод называется "Ключ". Его разработал в 1981 году в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина психолог из Дагестана Хасай Алиев. В то время специалисты Звездного городка решали сложную задачу: как преодолеть стресс и восстанавливать силы пилотов в условиях невесомости и перегрузок. Методы, используемые на земле, на орбите не работали. Доктор Алиев, который уже изучал и применял гипнотерапию пациентов, предложил комплекс упражнений, с помощью которых человек сам может снять стресс. В основе метода лежит синхрогимнастика - доступные каждому простые упражнения, которые нужно делать синхронно внутреннему состоянию. Если вы находитесь в нервном, возбужденном состоянии, то и движения будут резкими, хлесткими. Если депрессия, настроение сонное и вялое, то движения будут такими же.

Фото: iStock
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Впервые Руслан Шехватов узнал о методе "Ключ" и его авторе, когда учился в Санкт-Петербургском военном институте войск национальный гвардии РФ. Сейчас он его применяет в своей работе с военнослужащими и сотрудниками Росгвардии.

- Упражнений по методу "Ключ" много, но базовых пять,- поясняет Руслан Шехватов. - Перед тем, как к ним приступить, надо пройти стресс-тест и проверить свое психологическое состояние, насколько вы напряжены. Для этого вытянуть руки перед собой (кто хочет, может закрыть глаза), расслабиться и думать только о том, как они расходятся. Если руки разошлись, все в порядке, вы спокойны. А если нет, значит, вас что-то беспокоит, не дает сосредоточиться. Вот здесь, как раз, и помогут наши упражнения.

Первое. "Хлест руками по спине". Встать. Расслабиться так, чтобы руки повисли, как плети. После этого начинаем интенсивно ими себя похлопывать, будто хотим согреться на морозе, только руки разбрасываем шире, доставая ими до спины. Упражнение раскрепощает и стимулирует работу головного мозга.

Второе. "Лыжник". Представим, что идем на лыжах. Взмах руками вверх-вниз, как лыжными палками, при этом синхронно поднимаем и опускаем пятки, не отрывая носков от пола. Движения естественны, без напряжения. Помогает избавиться от суеты, приводит мысли в порядок.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Третье. "Крутиться". Стоим на месте, а корпус тела поворачиваем вправо-влево, руки при этом следуют за корпусом, болтаются. В детстве дети так любят крутиться. Полезно для разгрузки поясничных мышц. Успокаивает. Обычно, если что-то крутиться, клонит в сон.

Четвертое. "Вис назад, вис - вперед". Прогибаемся сначала назад, потом - вперед, руки расслаблены и висят, как плети, едва не касаясь пола. Думаем про поясничные мышцы, чувствуем их. Работает вся спина. Помогает раскрепостить шейный, грудной отдел и нормализовать кровоток от головы к телу, приучить организм к поведению в стрессовой ситуации.

Пятое. "Легкий танец". Махи ногами, сначала одной, потом другой. Делаем шаг вперед, потом мах ногой и возвращаемся на исходную точку. Полезно для выработки координации тела.

На каждое упражнение - по одной минуте. В конце рекомендуется также пройти стресс-тест, чтобы проверить, удалось или нет снять напряжение. Если нет, можно повторить. Как утверждают психологи, после регулярных занятий происходят положительные изменения в самочувствии и сознании, и даже могут открыться скрытые таланты. Главное, каждому подобрать свой "Ключ".

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