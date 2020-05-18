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18.05.2020 00:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области

Два легковых автомобиля - Renault Logan и ВАЗ2114 - столкнулись в воскресенье вечером на 15-м километре автодороги Куртамыш - Прорывное в Курганской области.

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По данным регионального УМВД, на месте погибли водители этих автомобилей 1962-го и 1993-го годов рождения, а также два пассажира - мужчина 1977-го и женщина 1997-го годов рождения. Двое детей скончались в машине "скорой помощи" по дороге в больницу, пишет ТАСС.

Еще один ребенок находится в реанимации Куртамышской центральной больницы. По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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