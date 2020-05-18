Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей

Житель Заводоуковского района Тюменской области попал в руки полицейских, когда отправился за наркотиками в компании своей тещи.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, на 77 километре автодороги Тюмень-Омск у сорокалетнего пассажира машины LADA Granta при себе оказался пакет с запрещенным веществом (позднее это подтвердила экспертиза: у тюменца изъяли 1,89 грамма метилэфедрона).

По данным полиции, мужчина вместе со своей тещей, которая и была за рулем, ехали в Ялуторовск. По пути он попросил женщину свернуть с дороги. Как выяснилось, для того, чтобы забрать в лесу так называемую закладку. По словам тюменца, который, кстати, ранее уже имел судимость, он купил наркотики в интернете для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело часть 2 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по которой - срок до десяти лет.