В Екатеринбурге вспышка коронавируса случилась на станции "скорой"

У семи сотрудников скорой медицинской помощи в Екатеринбурге выявлен COVID-19.

Инцидент произошел на подстанции №3. Об этом сообщили "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

- Выявить заболевания у медработников позволили регулярные плановые тестирования. Случаи зарегистрированы в разное время за последние дни. Заболевшие были немедленно изолированы, контактных вычислили и поместили под медицинское наблюдение, - сказали "РГ" в штабе.

Подстанция работает как обычно, с соблюдением всех норм безопасности. В бригадах - 110 сотрудников.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших среди жителей Екатеринбурга - их 87. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, 99 - в состоянии средней тяжести. Всего на Среднем Урале 2861 случаев заражения, среди них 773 человека уже справились с болезнью.