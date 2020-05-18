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18.05.2020 10:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

Текст: Мария Лисина
Росприроднадзор провел подробный анализ в двенадцати городах, участвующих в проекте "Чистый воздух". В восьми зафиксированы улучшения, и три из них представляют Уральский федеральный округ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из самых крупных по числу предприятий - Нижний Тагил. Здесь продолжили работу, несмотря на пандемию, 42 промышленных объекта, а занятыми в сфере остались почти 56 тысяч человек. И хотя вредные вещества, такие как диоксид азота, оксид азота, оксид кадмия, бензапирен, гидрофторид и сероводород, все также превышают допустимые нормы, эксперты зафиксировали улучшение ситуации.

Фото: iStock
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- Отмечается снижение концентраций диоксида азота порядка 38 процентов, оксида углерода порядка 9 процентов, а также снижение концентраций диоксида серы, - сообщает ведомство.

Специалисты предполагают, что высоким уровень загрязнения остается из-за работы заводов, а частичное улучшение качества воздуха получилось за счет снижения количества автотранспорта во время карантина.

В числе участников исследования также самые крупные города Южного Урала - Магнитогорск и Челябинск. Здесь, как и в других регионах страны, режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать 18 марта.

Так, например, в Магнитогорске находится сразу шесть промышленных предприятий, которые продолжили работу в условиях пандемии и при том, что на них трудятся почти 28 тысяч работников, на дистанционную работу перешли только 11,5 процента.

В городе практически не изменились показатели по оксиду углерода - здесь, как и раньше, они не превышают среднесуточную предельную концентрацию. Однако содержание некоторых веществ все же оказалось больше допустимых норм.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
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- В Магнитогорске в течение периода повышенной готовности зафиксировано увеличение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ10, диоксида азота, бензапирена, - говорится в итогах мониторинга Росприроднадзора.

Несмотря на это, если сравнивать выбросы с предыдущим периодом, ситуация все же изменилась в лучшую сторону. Изучив данные за март и апрель, исследователи выяснили, что выбросы диоксида азота снизились на 58 процентов, оксида углерода - на 15 процентов. Диоксида серы стало меньше на 73 процента.

Такое улучшение достигнуто благодаря нескольким факторам: снижению выбросов от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных гигантов.

А вот в соседнем Челябинске ситуация иная. Здесь в период пандемии не прекращают работать 10 крупных предприятий, в основном - из отрасли металлургии. Результаты мониторинга показали превышение допустимых норм метилбензола, алканов и других загрязняющих веществ.

Данные наблюдения "с воздуха" показали, что по сравнению с мартом, в апреле значительно снизились показатели по диоксиду озота (59 процентов), и на 16 процентов - по оксиду углерода. А вот диоксида серы в апрельском воздухе стало больше, причем сразу на 60 процентов.

Фото: iStock
Уровень загрязнения воздуха в крупнейших мегаполисах снизился на 60 процентов

- Данная ситуация свидетельствует о том, что промышленные предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения воздушного бассейна в Челябинске, вносят основной и существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха, - подытожил Росприроднадзор.

В целом, согласно исследованию, воздух во многих российских городах стал чище именно благодаря снижению транспортного потока. Также в каждом муниципалитете для этого нашлись и свои индивидуальные причины. Например, в Братске улучшение экологической обстановки исследователи связали с завершением отопительного периода. Чище стал воздух и в Липецке, однако здесь по-прежнему львиную долю влияния на его качество оказывают промышленные гиганты. А вот в Медногорске, как и в Норильске, и в Череповце стало легче дышать, в том числе и благодаря снижению выбросов местных предприятий.

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