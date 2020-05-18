"Газпром" начал проектно-изыскательные работы по газопроводу в Китай "Сила Сибири-2". Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год.

Ранее планировалось построить "Силу Сибири-2" по маршруту через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации - он пролегал через труднопроходимый горный массив - и высокой стоимости строительства. Кроме того, против него активно возражали экологи, поскольку работы могли нанести вред уникальной экосистеме горного Алтая. Также нужно отметить, что первый вариант газопровода планировался меньшей мощностью - 30 млрд кубометров в год.

В конце прошлого года было принято решение изменить предполагаемый маршрут "Силы Сибири-2", построив газопровод через территорию Монголии. Его протяженность станет больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит себестоимость проекта. Кроме того, этот маршрут позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей. Ресурсной базой "Силы Сибири-2" станут действующие месторождения в Западной Сибири. Использование той же ресурсной базы, что и для поставок газа в Европу, может способствовать росту конкуренции между западным и восточным направлениями экспорта и дать стимул для освоения новых газовых месторождений.

Как подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, при наличии долгосрочных контрактов спрос всех партнёров может быть удовлетворен в полной мере. Запасы газа на Ямале, Гыдане и в прилегающих акваториях достаточны для обеспечения экспорта в обоих направлениях (на Запад и на Восток), считает эксперт.