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18.05.2020 10:37
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

19 мая - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о единовременных страховых выплатах медработникам

19 мая на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "COVID-19. Как будет осуществляться единовременная страховая выплата медицинским работникам".
Фото: Алексанадр Корольков/ РГ Фото: Алексанадр Корольков/ РГ
Фото: Алексанадр Корольков/ РГ

В ходе беседы заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая даст разъяснения по следующим вопросам:

- Что дают новые гарантии медработникам? Какие категории медработников на них могут рассчитывать? Предоставляются ли они практикантам и студентам-медикам, которые сегодня помогают врачам?

- Гарантии предоставляются, если заражение медработника произошло при исполнении им своих трудовых обязанностей. Не будет ли спекуляций на этой почве, учитывая, что заразиться можно и вне больницы?

- В каких случаях медработники могут рассчитывать на выплату 68811 рублей? Что следует понимать под осложнениями из-за коронавируса? Диагностированная пневмония - это осложнение? Как получить выплату?

- Как оплачивается больничный с диагнозом COVID-19 медработникам, а также по уходу за больным коронавирусом недееспособным родственником (ребенком) медработника? Можно ли взять больничный по уходу за тяжелобольным дееспособным родственником?

- Как будет подтверждаться инвалидность медработника из-за перенесенного коронавируса? Сколько времени на это потребуется? От чего зависит присвоение группы? При каких болезнях дают 3 группу инвалидности. Когда осложнение от перенесенного коронавируса может рассматриваться, как повод для присвоения инвалидности?

- Можно ли получить 2 пособия: из-за осложнений, вызванных коронавирусом, а затем - в результате присвоения группы инвалидности?

- В случае летального исхода выплаты делятся между родственниками? Какие родственники могут претендовать на эти выплаты? Обязательно ли это должны быть наследники и учитывается ли их очередность, установленная законом?

Беседу проведет обозреватель отдела "Экономики и социальных вопросов" "РГ" Елена Манукиян.

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