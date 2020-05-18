Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США

Россия не оставит без ответа ни один агрессивный выпад со стороны США, но делать будет это аккуратно. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО​​​.

По его словам, Россия будет "действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию". Дипломат подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если американская сторона проявит "готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе". При этом он обратил внимание, что Россия реалистично оценивает перспективы взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий, тем более в преддверии президентских выборов.

"Хотя США сейчас сами оказались в эпицентре пандемии, там находятся немало политиков, которые даже в таких условиях думают не о том, как помочь собственным гражданам, а в чем бы обвинить Россию, какие бы еще санкции против нас придумать", - отметил Рябков​​​. По его словам, "это отголоски мышления времен холодной войны и следствие нынешней внутриполитической борьбы и предвыборной кампании". "Мы уже привыкли, что отношения между нашими странами становятся заложниками внутренних американских разборок. По мере приближения следующих президентских выборов в США, их дата 3 ноября, нельзя исключать новых всплесков подобных антироссийских проявлений", - заявил замминистра.

Дипломат также обратил внимание на рост напряженности между США и Китаем. Вашингтон усилил давление на Пекин "по всему кругу", нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент политического и психологического давления. По мнению Рябкова, после окончания пандемии ситуация не изменится.

Но и вытеснения российской темы китайской не произойдет. "Наивно было бы рассчитывать, что США переключатся с России на Китай и политики в США откажутся от попыток, что называется, очернения нас, увлекшись другим", - отметил замглавы МИД РФ. "Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь", - спрогнозировал Рябков. "Антироссийский консенсус, сложившийся между республиканской и демократической партиями в последние 5-6 лет, по сути дела, незыблем, давайте называть вещи своими именами", - заявил дипломат.

По его словам, США ошибаются в расчетах, если рассчитывают воспользоваться пандемией коронавируса для того, чтобы пошатнуть позиции России и Китая на международной арене. "Мы не настроены противопоставлять свое взаимодействие с Китаем кому бы то ни было и чему бы то ни было, но мы находим в этом диалоге существенный ресурс для укрепления собственных позиций и укрепления безопасности в самых разных ее измерениях", - отметил Рябков.