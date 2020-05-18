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18.05.2020 13:58
Рубрика: Власть

Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США

Текст: Юрий Когалов
Россия не оставит без ответа ни один агрессивный выпад со стороны США, но делать будет это аккуратно. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО​​​.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, Россия будет "действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию". Дипломат подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если американская сторона проявит "готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе". При этом он обратил внимание, что Россия реалистично оценивает перспективы взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий, тем более в преддверии президентских выборов.

"Хотя США сейчас сами оказались в эпицентре пандемии, там находятся немало политиков, которые даже в таких условиях думают не о том, как помочь собственным гражданам, а в чем бы обвинить Россию, какие бы еще санкции против нас придумать", - отметил Рябков​​​. По его словам, "это отголоски мышления времен холодной войны и следствие нынешней внутриполитической борьбы и предвыборной кампании". "Мы уже привыкли, что отношения между нашими странами становятся заложниками внутренних американских разборок. По мере приближения следующих президентских выборов в США, их дата 3 ноября, нельзя исключать новых всплесков подобных антироссийских проявлений", - заявил замминистра.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Дипломат также обратил внимание на рост напряженности между США и Китаем. Вашингтон усилил давление на Пекин "по всему кругу", нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент политического и психологического давления. По мнению Рябкова, после окончания пандемии ситуация не изменится.

Но и вытеснения российской темы китайской не произойдет. "Наивно было бы рассчитывать, что США переключатся с России на Китай и политики в США откажутся от попыток, что называется, очернения нас, увлекшись другим", - отметил замглавы МИД РФ. "Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь", - спрогнозировал Рябков. "Антироссийский консенсус, сложившийся между республиканской и демократической партиями в последние 5-6 лет, по сути дела, незыблем, давайте называть вещи своими именами", - заявил дипломат.

По его словам, США ошибаются в расчетах, если рассчитывают воспользоваться пандемией коронавируса для того, чтобы пошатнуть позиции России и Китая на международной арене. "Мы не настроены противопоставлять свое взаимодействие с Китаем кому бы то ни было и чему бы то ни было, но мы находим в этом диалоге существенный ресурс для укрепления собственных позиций и укрепления безопасности в самых разных ее измерениях", - отметил Рябков.

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