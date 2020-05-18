Рогозин заявил, что США берут курс на милитаризацию космоса

США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Глава @SpaceX предложил "терраформировать Марс", проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд-ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее Маска, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

Идея колонизировать Марс - пожалуй, одна из самых амбициозных, которые активно декларирует глава SpaceX Илон Маск. Несколько лет назад Маск пообещал отправить на Красную планету 1 миллион человек за 10 тысяч полетов, а первых "марсиан" высадить уже в 2024 году. И два года назад, по сути, сделал к этому первый шаг. По крайней мере, это было заявлено именно так: он отправил в космос частный американский сверхтяжелый носитель Falcon Heavy. Заявлялось, что максимальная его грузоподъемность может составлять почти 64 тонны.

Кстати, Маск не был бы Маском и великим пиарщиком, если бы не обставил все максимально ярко. "Ради смеха" вместо металлических болванок, которые обычно играют роль полезной нагрузки в любом испытательном полете ракеты, под музыку Дэвида Боуи бизнесмен отправил на орбиту свой легкий спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета. На торпеде написано: "Don't panic!" Без паники!

Насколько реалистичны планы Маска по колонизации Марса? "Некоторые планы, которые озвучиваются SpaceX, в условиях технологического развития ближайшего времени просто неосуществимы, если провести их краткий технический анализ. Например, для того чтобы термоядерный взрыв на полюсе Марса, одна из идей компании SpaceX, дал ощутимый результат, необходимо более десяти тысяч пусков самых грузоподъемных из разрабатываемых в настоящий момент ракет-носителей", - высказал свое мнение ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Реакция Маска на эти слова не заставила долго ждать: "Не проблема" - написал он на своей странице в Twitter. Илон не считает проблемой запуск 10 тысяч ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов.