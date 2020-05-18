Роскачество обнаружило в креветках "лишний" мышьяк

При повторном исследовании креветок Роскачество выявило превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких торговых марок. Так сказано в сообщении, размещенном на портале организации.

Роскачество также отметило в этом пресс-релизе, что в повторном исследовании ни в одной из семи торговых марок "не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия).

Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям". Более того, как сказано в сообщении, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему - у двух фактическая масса нетто не отличалась от заявленной, еще у стольких же - зафиксирована нормальная влажность, а у продукции одной торговой марки было ликвидировано несоответствие опережающему стандарту Роскачества по содержанию глазури и внешнему виду.

Однако в составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк "в количестве, превышающем допустимые концентрации".

Тем не менее, эксперты напоминают, что недавние исследования зарубежных ученых свидетельствуют: содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.