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18.05.2020 09:36
Рубрика: Экономика

Роскачество обнаружило в креветках "лишний" мышьяк

Текст: Александр Проценко
При повторном исследовании креветок Роскачество выявило превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких торговых марок. Так сказано в сообщении, размещенном на портале организации.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Роскачество также отметило в этом пресс-релизе, что в повторном исследовании ни в одной из семи торговых марок "не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия).

Фото: iStock
В пельменях семи торговых марок обнаружена кишечная палочка

Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям". Более того, как сказано в сообщении, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему - у двух фактическая масса нетто не отличалась от заявленной, еще у стольких же - зафиксирована нормальная влажность, а у продукции одной торговой марки было ликвидировано несоответствие опережающему стандарту Роскачества по содержанию глазури и внешнему виду.

Однако в составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк "в количестве, превышающем допустимые концентрации".

Тем не менее, эксперты напоминают, что недавние исследования зарубежных ученых свидетельствуют: содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

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