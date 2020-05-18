Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов

Сотрудникам продовольственных магазинов необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, о которых сообщает РИА Новости.

"Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций", - цитирует агентство рекомендации ведомства главного санитарного врача России.

Напомним, что в начале прошлой недели Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу - смягчению режима ограничений, но одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

"У нас большая страна, - сказал президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. - Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий".

А в минувшее воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что граждане должны носить защитные маски во время пандемии на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Исключение составляет только тот случай, когда человек находится в полном одиночестве.