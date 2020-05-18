Россия и Китай создали за время пандемии новое образовательное пространство

Количество желающих принять участие в семинаре повышения квалификации было столь велико, что пришлось разделить их на две группы и проводить занятия двое выходных подряд - 9-10 и 16-17 мая. А всего в эти четыре дня обучение прошли около двухсот учителей из китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.
Семинар для педагогов, работающих на северо-востоке Китая, стал очередным мероприятием в рамках амбициозного проекта Совместного российско-китайского центра повышения квалификации МГУ - ППУ по обучению учителей русского языка китайских школ. В двух предыдущих семинарах приняли участие более 150 человек из провинций КНР Шаньдун, Внутренняя Монголия, Гуйчжоу.
Программа повышения квалификации, разработанная специалистами ППУ и МГУ, включала в себя как лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, так и практические занятия по русскому языку, на которых китайские учителя могли познакомиться с различными приёмами ведения урока.
"Учителя на уроках быстро превращаются в учеников: радуются, как дети, правильному ответу, на вопросы боятся отвечать, но вообще заниматься с ними очень интересно, ведь русский языка для них - любимая профессия", говорит старший преподаватель Института русского языка и культуры МГУ Юлия Рыжих, она же - один из разработчиков программы обучения с российской стороны.
Как отметила содиректор Совместного российско-китайского центра Лю Цзюань на церемонии закрытия семинара, "мы благодарны профессорам Московского университета Андрею Богомолову и Ларисе Дунаевой за их замечательные лекции о российских интернет-ресурсах, которые помогут китайским учителям сделать уроки русского языка более интересными и познавательными".
Лю Цзюань и ее российский коллега из МГУ Валерий Частных сделали Совместный российско-китайский центр, созданный в рамках мегапроекта МГУ под названием "Учитель Великого Шелкового Пути", одной из самых активных и действенных структур, продвигающих русский в Китае. Кроме семинаров повышения квалификации учителей, а также издания разработанных для них учебно-методических материалов, Центр в ближайшее время планирует организовать летние дистанционные языковые лагеря для китайских школьников, изучающих русский язык.