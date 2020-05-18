Россия и Китай создали за время пандемии новое образовательное пространство

Несколько месяцев карантина и вынужденной изоляции не только не ослабили международные связи русистов, но, кажется, наоборот сделали их крепче. Иначе трудно объяснить невероятную востребованность дистанционных семинаров, которые организовал для китайских учителей русского языка из северо-восточных провинций страны Совместный российско-китайский центр повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка МГУ - Пекинский педагогический университет (ППУ).

Количество желающих принять участие в семинаре повышения квалификации было столь велико, что пришлось разделить их на две группы и проводить занятия двое выходных подряд - 9-10 и 16-17 мая. А всего в эти четыре дня обучение прошли около двухсот учителей из китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.

Семинар для педагогов, работающих на северо-востоке Китая, стал очередным мероприятием в рамках амбициозного проекта Совместного российско-китайского центра повышения квалификации МГУ - ППУ по обучению учителей русского языка китайских школ. В двух предыдущих семинарах приняли участие более 150 человек из провинций КНР Шаньдун, Внутренняя Монголия, Гуйчжоу.

Программа повышения квалификации, разработанная специалистами ППУ и МГУ, включала в себя как лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, так и практические занятия по русскому языку, на которых китайские учителя могли познакомиться с различными приёмами ведения урока.

"Учителя на уроках быстро превращаются в учеников: радуются, как дети, правильному ответу, на вопросы боятся отвечать, но вообще заниматься с ними очень интересно, ведь русский языка для них - любимая профессия", говорит старший преподаватель Института русского языка и культуры МГУ Юлия Рыжих, она же - один из разработчиков программы обучения с российской стороны.

Как отметила содиректор Совместного российско-китайского центра Лю Цзюань на церемонии закрытия семинара, "мы благодарны профессорам Московского университета Андрею Богомолову и Ларисе Дунаевой за их замечательные лекции о российских интернет-ресурсах, которые помогут китайским учителям сделать уроки русского языка более интересными и познавательными".

Лю Цзюань и ее российский коллега из МГУ Валерий Частных сделали Совместный российско-китайский центр, созданный в рамках мегапроекта МГУ под названием "Учитель Великого Шелкового Пути", одной из самых активных и действенных структур, продвигающих русский в Китае. Кроме семинаров повышения квалификации учителей, а также издания разработанных для них учебно-методических материалов, Центр в ближайшее время планирует организовать летние дистанционные языковые лагеря для китайских школьников, изучающих русский язык.