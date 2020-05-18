Россия начала подготовку к строительству второго газопровода в Китай

По его словам, "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай, мощностью до 50 млрд кубометров в год.

Ранее планировалось построить "Силу Сибири-2" по маршруту через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. В конце прошлого года было принято решение изменить предполагаемый маршрут газопровода, построив его через территорию Монголии. Протяженность газопровода станет больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит стоимость его строительства. Кроме того этот маршрут позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей. Ресурсной базой "Силы Сибири 2" станут действующие месторождения в Западной Сибири.