Россия снова примет ЧЕ по прыжкам на батуте

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в 2021 году в Сочи, сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Изначально соревнования, которые включают также прыжки на акробатической дорожке и на двойном минитрампе, должны были состояться с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гетеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения ЧЕ - с 29 апреля по 2 мая. Место - дворец "Айсберг", построенный к сочинской Олимпиаде-2014.

Россия, кстати, уже в третий раз будет принимать сильнейших европейских батутистов. В 2002 и 2012 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге.

Ну а в Баку, на предыдущем континентальном первенстве 2018 года, наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.