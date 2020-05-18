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18.05.2020 20:55
Рубрика: Спорт

Акробатов ждут в Сочи

Россия снова примет ЧЕ по прыжкам на батуте
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в 2021 году в Сочи, сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Изначально соревнования, которые включают также прыжки на акробатической дорожке и на двойном минитрампе, должны были состояться с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гетеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения ЧЕ - с 29 апреля по 2 мая. Место - дворец "Айсберг", построенный к сочинской Олимпиаде-2014.

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Россия, кстати, уже в третий раз будет принимать сильнейших европейских батутистов. В 2002 и 2012 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге.

Ну а в Баку, на предыдущем континентальном первенстве 2018 года, наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

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