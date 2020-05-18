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18.05.2020 09:41
Рубрика: Общество

Россия увеличит число спутников дистанционного зондирования Земли до 20

Текст: Наталия Ячменникова
Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) увеличится до 20 аппаратов в течение трех лет. Об этом говорится в статье заместителя гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова и замдиректора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерия Заичко.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Предусматривается довести к 2022-2023 годам число спутников ДЗЗ в составе орбитальной группировки до 20 и поддерживать ее на этом уровне до 2030 года, - об этом говорится в научно-практическом журнале "Дистанционное зондирование Земли из космоса в России". Также планируется расширение сети российских приемных центров, в том числе в арктической зоне РФ (Дудинка и Анадырь) и Антарктиде (станция "Прогресс"). Это, отметили в Роскосмосе, значительно расширит возможности по сбору данных ДЗЗ не только с российских, но и с зарубежных космических аппаратов, - сообщает ТАСС.

Сейчас в группировку на орбите входят 12 космических аппаратов, восемь из которых обеспечивают предоставление данных высокого пространственного разрешения.

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