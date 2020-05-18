Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей

Услуга по выплате единовременного пособия размером 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет стала самой популярной с момента запуска портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты количество заявлений превышало 3 тысячи в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту.

Выплаты будут производиться с 1 июня 2020 года. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.