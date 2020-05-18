Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Российские банкиры просят Минюст уточнить порядок списания долгов со счетов недобросовестных клиентов.

У коммерческих банков появилась новая обязанность - фильтровать денежные поступления на счета клиентов, чтобы защитить социальные выплаты от взыскания по долгам. Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат. Документ вводит в расчетных документах специальную маркировку видов доходов гражданина (код для каждого вида определяет ЦБ) - это позволит отличить неприкосновенных денег от общих доходов.

Но банки обнаружили в новой версии закона серьезный пробел - она не регламентирует выплаты, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого физического лица. В основном это алименты двух видов - как добровольные выплаты второго родителя, так и выплаты по решению суда. А деньги, предназначенные детям, нельзя взыскивать для погашения любых иных долгов. Причем, это деньги большие: по оценкам АБР, 95% алиментных переводов клиентам крупных банков - выплаты на содержание детей.

В связи с этим Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес Минюста и Центробанка, в котором просит восполнить этот пробел. В частности разъяснить, должны ли сами клиенты маркировать такие платежи и несут ли банки ответственность, если алименты будут списаны по ошибке. Ассоциация также просит Минюст не наказывать банки за возможные нарушения правил маркировки в течение трех месяцев после вступления закона в силу.