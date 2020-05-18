Российские специалисты закончили в Сербии миссию по борьбе с COVID-19

Из Сербии вылетел самолет российских воздушно-космических сил Ил-76, на борту которого находились российские военные специалисты, помогавшие бороться с коронавирусом. Как рассказали в Минобороны РФ, этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Россию.

В военном ведомстве напомнили, что в выходные в Россию вернулись семь самолетов, в понедельник вылетели еще четыре. Ил-76, взлетевший с военного аэродрома Батайница под Белградом, стал последним самолетом с российскими военными и техникой, покинувшим Сербию.

Помощь в борьбе с пандемией была запрошена Сербией у России в конце марта. Уже в начале апреля самолеты ВКС РФ перебросили в эту балканскую страну военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и военную технику.

Всего российские военные специалисты провели дезинфекционные мероприятия на 178 объектах в 37 городах Сербии. Военные медики осмотрели и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.