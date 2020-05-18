Российский онлайн-кинорынок состоится раньше Каннского

Каннский кинорынок "Марше дю фильм", в отличие от самого фестиваля, состоится в этом году в конце июня, а уже в начале этого же месяца, на две недели ранее, пройдет первый российский онлайн-рынок контента "Key Buyers Event: Digital Edition". Стали известны подробности, как именно он будет проходить, а также организаторы впервые обнародовали его программу. На онлайн-пресс-конференцию по этому поводу собралось 13 спикеров, представляющих кино и телеиндустрию, и среди них - представители государственных организаций, что подчеркивает важность события.

Заместитель министра культуры Максим Ксензов, курирующий киноиндустрию, выступил первым и сказал, что российский онлайн-рынок контента - мероприятие знаковое, что "мы сейчас демонстрируем всему миру, что можем многое". Ксензов напомнил о том, что сейчас происходит перезапуск "Роскино" - основного организатора мероприятия. Сделал акцент на том, что Минкульт в настоящее время рассматривает новую концепцию развития киноотрасли - до 2025 года. И выразил уверенность, что такой формат, как онлайн-платформа для продвижения отечественного кино приживется и будет работать на постоянной основе.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин выступал вторым и озвучил сенсационную новость. Средствами из столичного бюджета поддержат адаптацию фильмов для зарубежных стран - в частности, помогут сделать субтитры и дубляж. Также Фурсин отметил, что киноотрасль - фактически первая индустрия, которая выходит на международный рынок в таком формате, и порадовался, что в этом случае количество участников может быть не ограничено, в отличие от тех мероприятий, что происходят в оффлайне.

Глава "Роскино" Евгения Маркова рассказала с помощью наглядной презентации, как именно будет работать сетевой рынок-контента. Но перед этим она напомнила, что в 2019 году в России впервые провели такое мероприятие, как "Key Buyers Event", когда в нашу страну приехали представители полусотни иностранных компаний знакомиться с российскими фильмами, сериалами, анимацией и телешоу.

Онлайн-рынок в 2020 году откроется 8 июня и продлится 8 дней. Рабочий язык мероприятия - английский. На данный момент подали заявки на участие больше 120 российских компаний. Не только столичные, но и региональные. Кино, сериалы, анимация... Но представлены на платформе будут не только производители контента, но и сервисные компании, помогающие осуществлять услуги продакшн и постпродакшн фильмов и телешоу.

Часть контента будет закрытой для широкой аудитории. На онлайн-платформе будет и деловая программа. Особенно гордятся организаторы секцией по копродукции. Во время работы онлайн-рынка пройдут и питчинги - представление новых проектов (тут Маркова привела цифру, что подано более 80 заявок, отобрано около 40), и дискуссионные панели. Однако онлайн-площадка не сводится лишь к деловой стороне общения, но и предполагает культурную программу. "Нам бы хотелось привнести дух мероприятия, а не просто представить каталог", - подчеркнула Евгения Маркова.

По словам руководителя "Роскино", одну из первоочередных задач они сейчас видят в том, что "нужно продвигать на мировой уровень наших актеров, режиссеров, продюсеров, потому что русских имен известных в мире мало". Как первый шаг к этому выбрано "лицо" мероприятия. Им в этом году станет известная актриса Анна Чиповская. Балеты, экскурсии, специальное событие - российские актеры читают русские сказки - все это будет доступно на платформе в рамках культурной программы. А зарубежных участников уже зарегистрировано более 150-ти. Причем, особый интерес к нашему контенту в этот раз проявляют японцы.

Далее выступили непосредственно производители контента-участники рынка и представили ряд новостей - с чем именно они собираются выйти на онлайн-платформу. Так, продюсер Сергей Сельянов поддержал мероприятие с большим воодушевлением и анонсировал показы на нем долгожданного "Конька-Горбунка" и "Вратаря галактики". Также его компания с партнерами предствят и анимацию - ленты "Щелкунчик и волшебная флейта", "Бука" ( "Я и мое чудовище"), "Барбоскины" и "Царевны" - второй сезон. На площадку копродукции компания СТВ, которую возглавляет продюсер, выйдет с фильмом "Крошка" Лены Ланских.

Тимур Бекмамбетов пообещал, что на онлайн-рынке он с командой подробно расскажет и покажет, как делаются технологически фильмы в формате screenlife, продемонстрирует большие фрагменты новинок. Как раз закончены съемки новой картины о Ромео и Джульетте, действие которой происходит на телефонах молодых тинейджеров. А еще - лента о советском летчике Девятаева "Фау. Побег из Ада". Также на рынке будут представлены победители проекта, посвященного короткометражным screenlife фильмам, действие которых происходит в эпоху карантина.

Федор Бондарчук рассказал о том, что на онлайн-рынке будет представлен его первый сериал, который он делает в качестве режиссера "Псих". Также - лента "Спутник" Егора Абраменко - тут Федор Сергеевич порадовал новостью: 14 августа "Спутник выходит в прокат в кинотеатрах Северной Америки, Великобритании и Австралии. А еще Бондарчук раскрыл подробности документального фильма, который снимает вместе с Антоном Желновым и Денисом Катаевым к столетию своего отца. 70 процентов картины об известном советском режиссере Сергее Бондарчуке будут составлять интервью с зарубежными коллегами. Тут будут и представители студии Amazon - там подготовили новый вариант "Войны и мира", и создатели британского мини-сериала по этому же произведению. Семьи Дино де Лаурентиса, Стенли Кубрика, известный актер Кристофер Пламмер и другие будут рассказывать в ленте о Бондарчуке. К счастью, все зарубежные съемки успели завершить до того, как закрыли границы.

Максим Рыбаков - заместитель генерального директора холдинга "СТС- Медиа" - сообщил о том, что они планируют "вывести" на онлайн-площадку порядка 30 ключевых проектов. Про один из них - новинку "Наследники" - рассказал подробнее. Это первый в своем роде российский сериал в жанре семейно-городского фэнтези. Первая серия уже снята. "Со времен "Дневного..." и "Ночного Дозоров" такого не было" - сказал Рыбаков. Сериал - история сложных взаимоотношений магов и простых людей. Волшебница влюбляется в простого хирурга и у них рождаются трое детей, у которых открываются магические суперспособности. Также вниманию зарубежных партнеров будут представлены проекты "Кухня. Война за отель" и "Детки-предки" - второй, как известно, ведет Елена Летучая.

Вадим Верещагин - глава компании "Централ Партнершип" - генерального спонсора онлайн-рынка контента, рассказал о том, что его команда представит на нем такие фильмы, как "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли, "Чернобыль", в котором Данила Козловский выступает как режиссер и как основной актер. А также - масштабные ленты "Огонь" и "Серебрянные коньки". Помимо этих четырех премьер - несколько проектов, которые находятся, в основном, в стадии постпродакшн.

Продюсер Валерий Федорович от лица российского видеосервиса Premier и кинокомпании PREMIER Studios анонсировал появление на онлайн рынке сериала "Перевал Дятлова", при этом напомнил, что он взят уже на международную дистрибуцию компанией Beta Film. А также - проектов "Рюрик" режиссера Андрея Кравчука и "Аванпост". А еще - новый сериал Петра Тодоровского-младшего "Полет", героям которого выпал шанс во второй раз прожить свою жизнь.

Юлия Матяш - глава компании "Советелеэкспорт", которую хорошо знают на зарубежных рынках контента, представила основные проекты ВГТРК, что появятся на новой российской платформе. Главный из них, конечно же, телесериал "Зулейха открывает глаза". "Книга популярна в 35 странах и переведена на много языков. Нам это помогает в продвижении фильма на зарубежные рынки", - сказала Юлия Матяш.

Юлиана Слащева сделала акцент на копродукции, рассказав, что именно этим направлением в первую очередь заинтересовался "Союзмультфильм", который она возглавляет. "У нас есть опыт работы с зарубежным партнером - компания Ciber Group, один из c сопродюсеров мульфильма "Оранжевая корова". А во время онлайн-рынка-контента мы объявим о создании совместного предприятия с еще одним из крупных международных игроков", - рассказала Слащева.

Обозревателя "РГ интересовал вопрос - насколько безопасно размещать контент сегодня на онлайн-платформе. На него ответил генеральный директор компании SPB TV - разработчика платформы - Кирилл Филиппов. Он признался, что его компания имеет уже большой опыт работы в этом направлении. В частности, именно они делали сетевой ресурс "Амедиатека Home of HBO". "Мы уверены, что контент будет защищен наилучшим способом, который есть на данный момент в мире", - сказал Филиппов. Евгения Маркова добавила, что со стороны "Роскино" введена система водяных знаков. Весь контент, за исключением питчингов и деловых панелей, маркирован таким образом, чтобы пиратам было невозможно его показывать.