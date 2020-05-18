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Рубрика: Культура
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Русист из Индии: Я изучала язык народа, спасшего весь мир от нацистов

Текст: Елена Кухтенкова
"Некоторые страны распространяют мифы о том, что СССР развязал Вторую мировую войну, что Гитлера победили не советские солдаты, а распутица и морозы… Принято либо умалчивать, либо недооценить вклад Советского Союза в Победу во Второй мировой войне! Ну что же, задача педагогов-русистов эти мифы развенчивать", - пишет русист из Дели Саксена Ранджана.
Фото: facebook.com/ranjana.saxena.125 Фото: facebook.com/ranjana.saxena.125
Фото: facebook.com/ranjana.saxena.125

Саксена работает заведующей кафедрой славянских и финно-угорских языков в Делийском университете. Преподаватель подчеркивает в своем эссе, что молодое поколение сегодня живет "виртуально", впитывает ту суррогатную информацию, которая проникает в Сети. Она считает, что сегодня главная миссия преподавателей русского языка и литературы - донести до студентов истину о войне и победителях. По ее словам, нужно стремиться к тому, чтобы они пришли к объективным выводам сами, чтобы у них выработалось критическое мышление, основанное на знании истории.

Фото: iStock
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Личное знакомство с Россией, русским языком и литературой произошло у педагога несколько десятилетий тому назад. И началось оно с рассказов отца. "Будучи студентом юридического факультета Делийского университета, папа был увлечен русским языком… Тяга к России и "великому и могучему" осталась у него на всю жизнь", - делится воспоминаниями педагог.

После поступления в университет Саксена оказалась на пороге профессионального выбора между немецким и русским языками. "Надо изучать язык и через язык всю культуру того народа, который спас весь мир от нацистов. Если бы не было Советского Союза, который дал решительный отпор Гитлеру, то, может быть, сегодня мы с тобой разговаривали не на родном, а немецком!" - сказал ей тогда отец.

Русист отмечает, в Индии не просто так говорят, что русская литература несет в себе сакраментальную ауру. Она наполнена душой нации. А произведения о Второй мировой войне даже на примере судьбы одного героя открывают всю масштабность трагизма войны. "Прочитав знаменитое ахматовское "Мужество", я обнаружила всю правду папиного высказывания о том, что мы в Индии остались свободными, наша речь сохранилась свободной и чистой, благодаря героической жертве простого советского солдата и усилиям Советского Союза", - признает русист.

Прочитав под руководством Саксены русскую военную прозу, ее студенты поняли, насколько разрушительной была Вторая мировая война для победителей.

Культура Литература

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