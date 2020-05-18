РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений

Погрузка химических и минеральных удобрений для российских грузополучателей в январе-апреле 2020 года выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Всего за первые четыре месяца отгрузили 9,5 млн тонн удобрений. В апреле 2020 года во внутрироссийском сообщении отправлено 2,2 млн тонн удобрений, что соответствует уровню прошлого года, отметили в РЖД.

Больше всего в апреле отгрузили удобрений в Вологодскую (459,7 тыс. тонн), Саратовскую (254,8 тыс. тонн), Ленинградскую (130,8 тыс. тонн) области, а также в Краснодарский край (111 тыс. тонн).

Экспортные отправки удобрений в апреле выросли на 4%, до 2,8 млн тонн, в том числе через морские порты - на 5,8%, до 1,6 млн тонн. Основная часть экспортных поставок адресована в Китай, Бразилию, Швейцарию, США, Мексику, уточнили в РЖД.