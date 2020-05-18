Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона 2019/20. Главную индивидуальную награду, "золотую клюшку", вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата, получил форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин.

Все уже привыкли, что итоги КХЛ подводит на торжественной церемонии закрытия сезона. Но заведенный порядок спутала пандемия коронавируса. Из-за нее 16 марта лига приостановила сезон, а 25-го числа того же месяца приняла решение завершить его досрочно. К тому моменту был доигран регулярный чемпионат, а в плей-офф определились четвертьфиналисты: "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА, и ЦСКА. Логично, что чуть позже было принято решение оставить этот сезон без чемпиона КХЛ. Тут уж не до церемоний. А вот лауреатов сезона лига все равно назвала.

Обладатели большинства наград были известны заранее, поскольку определялись строго на основании статистических результатов "регулярки". Интрига присутствовала лишь в четырех номинациях. В самой престижной из них победителем стал Дмитрий Яшкин. Его отец Алексей Яшкин тоже был хоккеистом, выступал за воскресенский "Химик", а потом вместе с семьей переехал в Чехию. Там Дмитрий и получил чешское гражданство. Но поиграть в России ему все равно довелось. Нынешний сезон стал для него дебютным: в КХЛ Яшкин приехал прямиком из "Вашингтона", где выступал бок о бок с Александром Овечкиным. Дебют получился выдающимся. В "регулярке" Яшкин набрал 63 (31+32) очка, на два меньше, чем у лучшего бомбардира и партнера по команде Вадима Шипачева.

И все же выбор КХЛ - не бесспорный. Ведь играл Яшкин плечом к плечу с тем же Шипачевым, который, кажется, способен сделать сильнее любого партнера во всяком случае в КХЛ. Кстати, сами хоккеисты в недавнем голосовании, проведенном лигой, лучшим назвали именно Вадима. Но так или иначе, решение КХЛ уже принято. И, судя по всему, сам Яшкин титулу MVP не удивлен. "Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне. Тем более что это был мой первый сезон в лиге. Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству", - процитировал хоккеиста официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем был признан голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов. Если учесть, что абсолютно по всем ключевым вратарским показателям Билялов в числе лидеров, ничего удивительного тут нет. Плюс в нынешнем сезоне Тимур установил рекорд чемпионатов России и КХЛ по продолжительности сухой серии - 316 минут и 9 секунд. "Да, формально рекорд принадлежит мне, но на деле его установила вся команда - ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали еще на дальних подступах к нашим воротам", - отметил лауреат.

Из Казани оказался и лучший новичок сезона, Артем Галимов. А вот обладателем приза "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева стал 36-летний Александр Семин из "Витязя". "Почетно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев, - отметил ветеран. - Спасибо Лиге за то, что оценила мой вклад в игру команды. Я чувствовал себя отлично, не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая от этого удовольствие".

Что касается других номинаций, титул лучшего бомбардира завоевал центрфорвард московского "Динамо" Вадим Шипачев, набравший в 62 матчах 65 (17+48) очков. "Безусловно, приятно финишировать первым среди бомбардиров "регулярки". Думаю, что и Кирилл Капризов, и Дима Яшкин не меньше заслужили это звание, в итоге они отстали совсем немного", - резюмировал Шипачев.

Упомянутый динамовцем форвард ЦСКА Кирилл Капризов отстал от Шипачева на три балла, зато уже второй год кряду не знает себе равных в номинации "лучший снайпер. На этот раз на счету форварда 33 шайбы. По словам Кирилла, "это не получилось бы без партнеров по команде".

А вот если говорить о самых забивных тройках "регулярки", то тут первенство у динамовского трио, в которое помимо Шипачева и Яшкина входил еще Андре Петерссон.

Самым результативным защитником по системе гол+пас в "регулярке" стал финн Микко Лехтонен из "Йокерита". "Я лично и клуб провели успешный сезон, мне доверили большую роль в игре команды, что позволило добиться индивидуальных достижений", - подчеркнул сам хоккеист.

Наконец, единственный командный трофей, Кубок континента имени Виктора Тихонова, полагающийся лучшей команде "регулярки", пятый раз и второй кряду достался московскому ЦСКА.