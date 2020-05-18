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Текст:   Игорь Зубков 
11:11 18.05.2020

Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п., до 8,4% годовых, а также увеличил максимальную сумму военной ипотеки с 2,629 миллиона до 2,788 миллиона рублей.

Фото: iStock
Семьям помогут купить авто, получить миллион и гасить ипотеку

Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таунхаус.

Предложение доступно военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании закона №117-ФЗ.

После того, как Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., Сбербанк снизил свои ставки по основным ипотечным программам. Ипотеку на квартиру в новостройке по программе "Господдержка 2020" в банке можно взять по ставке от 6,1%, а для семей с детьми - 4,7%, на вторичном рынке - от 7,8%.

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