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18.05.2020 11:17
Рубрика: В мире

На 73-й ассамблее ВОЗ обсудят борьбу с коронавирусом

Текст: Александр Гасюк
В Женеве сегодня открывается 73-я ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из-за поразившей мир пандемии коронавируса это ключевое ежегодное заседание высшего органа ВОЗ для выработки коллективных решений впервые в истории организации пройдет виртуально - представители 194 стран-членов примут в нем участие в формате телеконференции. Впрочем, дистанционное заседание ассамблеи обещает стать беспрецедентно политизированным и конфронтационным на фоне принципиальных разногласий США и Китая об обстоятельствах начала глобальной эпидемии COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предваряя стартующее сегодня двухдневное мероприятие, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что оно станет одним из самых главных с момента основания организации в 1948 году. Сам Гебрейесус - бывший глава министерства здравоохранения Эфиопии - выступит с докладом, в котором, разумеется, уделит главное внимание вопросам борьбы с пандемией COVID-19.

Фото: iStock
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В повестке сессии также значатся избрание председателя и вице-председателей ассамблеи, выступления глав национальных делегаций по вопросам борьбы с коронавирусом и выборы новых членов в Исполком ВОЗ. Прямая трансляция дебатов будет вестись на официальном сайте организации и, как ожидается, привлечет к себе рекордное внимание международной аудитории с учетом текущей эпидемиологической ситуации в мире.

Впрочем, главной интригой сессии станет вопрос о начале международного расследования причин глобальной пандемии коронавируса. К сегодняшнему дню этой опасной инфекцией заразились более 4,7 миллиона людей по всему миру, а 315 тысяч человек погибли.

Эта тема стала причиной беспрецедентного давления на ВОЗ со стороны США, ранее приостановивших ее финансирование и обвиняющих эту структуру ООН в обслуживании интересов Китая, а также допущенных многочисленных ошибках. Для их расследования в сенате конгресса США была сформирована специальная комиссия. Именно на Пекине и на ВОЗ, по мнению американской стороны, лежит ответственность за сокрытие вспышки опасного инфекционного заболевания и затягивание выработки действенных рекомендаций для международного сообщества по профилактике нового коронавирусного заболевания и борьбе с COVID-19.

КНР в свою очередь категорически отрицает все претензии со стороны США и наверняка заблокирует любой проект решения ассамблеи, не отвечающий китайским интересам.

Фото: Tolga AKMEN/AFP
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Ранее стало известно, что Евросоюз внес собственный проект резолюции на рассмотрение 73-ей ассамблеи ВОЗ по ситуации с эпидемией коронавируса. Ожидается, что Брюссель, не желающий становиться разменной монетой в "геополитических разборках" США и КНР, призовет к независимому и деполитизированному изучению причин и обстоятельств начала пандемии. Как заявил в недавнем интервью французскому изданию Le Journal de Dimanche руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Борелль, такое расследование должно отойти от "поля боя между Китаем и США". С ЕС в этом отношении полностью солидаризировалась и Япония, о чем 15 мая заявил премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

Одним из вопросов, по которому в итоге может быть найден консенсус в ходе ассамблеи ВОЗ, станет тема равноправного доступа всех государств мира к вакцине от COVID-19, которая сейчас разрабатываются рядом государств. Несмотря на информацию о попытках США заполучить эксклюзивные права на медицинские терапевтические средства от коронавируса, ВОЗ настаивает на "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19", а также за то, чтобы эти средства были доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

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